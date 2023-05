A Honda anunciou que vai regressar oficialmente à Formula 1, em pleno, em 2026, numa parceria com a equipa Aston Martin. A marca japonesa explica que decidiu voltar depois de ter ficado definido o objetivo de carbono-zero até 2030, com novas regras que vão aumentar a performance elétrica dos motores dos carros.

A verdade é que a Honda nunca chegou a deixar de estar presente na Fórmula 1. No final de 2021 a marca anunciou o abandono da competição, mas os seus motores continuaram a ser utilizados pelas equipas da Red Bull, mas agora trata-se de um regresso em pleno, numa nova parceria com a Aston Martin.

As novas regras que a Fórmula 1 pretende implementar a partir de 2026, particularmente com o recurso a combustíveis totalmente sintéticos, foi o fator determinante para o regresso da marca. «Com a busca do objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2030, a partir da temporada de 2026, a FIA exigirá o uso de combustível cem por cento neutro em carbono e o recurso de energia elétrica será triplicado em relação regulamentos atuais», explicou o presidente da Honda, Koji Watanabe.

Com carros mais elétricos, a Honda está determinada a regressar com um motor competitivo em 2026. «Com esse aumento maciço de energia elétrica, a chave para vencer na F1 será um motor compacto, leve e de alta potência com uma bateria de alto desempenho capaz de lidar rapidamente com alta potência, bem como com a tecnologia de gestão de energia», destacou ainda o máximo responsável pela marca japonesa.

Os carros de Fórmula 1 tem utilizado motores híbridos desde 2014, mas a parte elétrica é de apenas vinte por cento, ou menos, em comparação com a parte de combustão. A partir de 2026, será de, pelo menos, 50 por cento, com tendência para aumentar.

A Honda venceu os dois últimos campeonatos, através da Red Bull, com Max Verstappen, e na última época também venceu o título de construtores, mas a parceria com a Red Bull está a chegar ao fim, uma vez que a marca pretende construir um novo motor, a partir de 2026, numa parceria com a Ford.

A marca japonesa vai, assim, estabelecer uma parceria com a Aston Martin que, na última temporada terminou o campeonato em sétimo, mas este ano está bem mais competitiva, ficando apenas atrás da Red Bull ao nível dos construtores.