Nico Hulkenberg vai deixar a Haas no final da época e mudar-se para a Kick Sauber (a partir de 2026 Audi), anunciaram esta sexta-feira as duas equipas.

«Agradeço ao Nico pelas contribuições à equipa no tempo que esteve connosco – tem sido um grande jogador de equipa e alguém com quem gostamos muito de trabalhar», afirmou o chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu.

Estamos muito contentes por dar as boas-vindas ao Nico a partir de 2025 e competir com ele na Fórmula 1. Com a sua velocidade, a sua experiência e o seu compromisso com a equipa, será uma parte importante da transformação da nossa equipa – e do projeto da Audi na F1», declarou Andreas Seidl, o CEO da Sauder Motorsport e futuro CEO da Audi F1.

Hulkenberg, revela a Audi, assinou um contrato «plurianual». Nesta altura, diga-se, a Kick Sauber tem como pilotos Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Para já, não é conhecido qual deles será substituído pelo alemão de 36 anos.

Nico Hulkenberg é o atual 13.º classificado do campeonato de pilotos.