Charles Leclerc e Arthur Leclerc preparam-se para fazer história na Fórmula 1, esta sexta-feira, na primeira sessão de treinos da Ferrari.

Através das redes sociais, a equipa italiana confirmou que ambos vão estar em ação ao mesmo tempo, no circuito de Abu Dhabi, o que significa que serão os primeiros irmãos na história da modalidade a fazê-lo.

Recorde-se que Max Verstappen já foi coroado tetracampeão do mundo e o único título ainda em discussão é o de construtores, sendo que a McLaren é a principal favorita à conquista do troféu.

Making Formula 1 history 👑@Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won't want to miss this 🤩 pic.twitter.com/lgUU2WAk7v