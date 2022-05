Charles Leclerc, com uma volta espetacular (1:18.750), garantiu a pole position para o Grande Prémio de Espanha, em Barcelona. Max Verstappen, que teve problemas de potência, partirá da segunda posição, enquanto Carlos Sainz garantiu o terceiro lugar na grelha da partida.

Logo a seguir aparecem os Mercedes, com visíveis melhorias neste fim de semana, com George Russel a conseguir o quarto melhor tempo, à frente do Red Bull de Sergio Perez, e Lewis Hamilton a aparecer na sexta posição.

O piloto francês da Ferrari até falhou a primeira tentativa, mas à segunda conseguiu baixar, em três décimas, o tempo espetacular que Verstappen tinha alcançado poucos minutos antes. O piloto neerlandês ainda tinha uma última volta, mas teve problemas de potência e já não conseguiu recuperar o primeiro lugar.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) e Mick Schumacher (Haas) completaram a Q3.