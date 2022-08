Após as férias de verão, a Fórmula 1 está de volta e com a luta pelo título mundial ao rubro.

Para já os dois primeiros classificados do Campeonato do Mundo de pilotos de Fórmula 1 vão arrancar do fundo da grelha de partida no próximo Grande Prémio da Bélgica, que decorre neste domingo. Max Verstappen e Charles Leclerc trocaram vários componentes da unidade de energia dos seus carros, respetivamente, assim como as caixas de velocidades.

Lando Norris da McLaren, Esteban Ocon da Alpine, Mick Schumacher da Haas e Valtteri Bottas da Alfa Romeo também foram penalizados na posição na grelha de partida de domingo.