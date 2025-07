Max Verstappen colocou um ponto final nos rumores que apontavam para uma eventual mudança para a Mercedes já em 2026, garantindo que na próxima temporada vai continuar ao volante da Red Bull. Nos preparativos para o Grande Prémio da Hungria, marcado para o próximo domingo, o piloto neerlandês fez questão de deixar tudo em pratos limpos.

Os rumores foram crescendo ao longo dos últimos dias, sustentados numa alegada cláusula no contrato do tetracampeão, mas também alimentados por declarações de Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, que confirmou negociações da marca alemã com o piloto neerlandês, embora Wolff tenha referido que uma eventual contratação fosse mais provável depois de 2026.

A verdade é que Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028 e, segundo o próprio, está de pedra e cal na equipa que representa desde 2016. «O problema é que as pessoas ficam sempre a falar durante toda a temporada, enquanto o único que realmente pode ou deveria falar é o que não fala. Sou eu», começa por dizer, visivelmente incomodado com o tema.

O piloto explica porque é que não esclareceu o assunto mais cedo. «Faço isso de propósito, porque não faz sentido começar a responder a todos. Algumas pessoas simplesmente gostam de criar polémica, outras simplesmente gostam de criar drama. Mas, para mim, isso sempre foi bem claro, e também em relação ao ano que vem», acrescentou.

Max Verstappen revela ainda que já está a preparar a próxima temporada com a Red Bull. «Já estou a discutir com a equipe os planos, as coisas que queremos mudar para o ano que vem. Isso significa que também vou continuar na equipe no ano que vem», referiu ainda.