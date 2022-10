Zak Brown, patrão da McLaren, escreveu uma carta à Federação Internacional Automóvel (FIA) na qual acusa a rival Redbull de fazer «batota» depois da confirmação que a equipa patrocinada pela bebida energética ultrapassou o tecto máximo de 165 milhões de euros no orçamento da temporada de 2021.

Na referida carta, Zak Brown exige penalizações financeiras, mas também desportivas para as marcas que não respeitaram os limites orçamentais que, segundo já confirmou a FIA, são a Red Bull e também a Aston Martin.

«A violação dos limites orçamentais e, possivelmente, as violações processuais, constituem batota, oferecendo uma vantagem significativa nos regulamentos técnicos, desportivos e financeiros. O resultado final mostra que qualquer equipa que gastou demais ganhou uma vantagem injusta, tanto no desenvolvimento do carro atual, quanto ao do ano seguinte», escreve o responsável da McLaren que defende que as penalizações devem ser rápidas «para manter a integridade da F1».

A carta, escrita a 12 de outubro, revelada agora pela BBC, foi dirigida ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e ao presidente da F1, Stefano Domenicali, mas também foi enviada às equipas que não cometeram infrações orçamentais, como Ferrari, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo e Haas.

A FIA, em comunicado, já tinha confirmado que a Red Bull foi considerada culpada de um «delito menor», ou seja ultrapassou até cinco por cento do limite de custos fixado para 2021, mas adiou eventuais penalizações para «mais tarde».

A Aston Martin também cometeu uma «violação processual», enquanto a Williams foi multada em 25 mil dólares em maio por uma violação processual anterior.

A Red Bull, que recusou comentar a carta de Brown, já se tinha manifestado «surpreendida» e «desapontada» com a decisão da FIA. «A nossa convicção continua a ser que os custos revelados estão abaixo do valor limite de custos de 2021».

Recordamos que a Red Bull, com Max Verstappen ao volante, venceu os dois últimos campeonatos mundiais, o último confirmado no último Grande Prémio, no Japão, há uma semana.