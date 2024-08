Lando Norris voltou a garantir a pole position, agora no Grande Prémio de Itália, numa grande qualificação dos McLaren em Monza, com o piloto britânico a destacar-se à frente do colega de equipa, Oscar Piastri.

Depois da pole position e vitória nos Países Baixos, em casa de Max Verstappen, Lando Norris voltou a afirmar-se este sábado, com a quinta pole position da carreira (quarta da temporada), destacando-se com o mais rápido em Monza (1'19''327), bem melhor do que Max Verstappen, líder da classificação mundial, que não foi além do sétimo melhor tempo.

Uma qualificação dominada pela McLaren, com Oscar Piastri a garantir o segundo lugar da primeira linha da grelha de partida e George Russel a intrometer-se entre os McLaren e os Ferrari, uma vez que Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram com o quarto e quinto lugares, respetivamente.

Max Verstappen, à frente do colega da Red Bull, Sergio Perez, ficou bem distante dos seis primeiros, ainda atrás de Lewis Hamilton.

Na classificação do Mundial, Norris ainda está longe de Verstappen, a 70 pontos, mas na classificação de construtores, a McLaren está a apenas trinta pontos do primeiro lugar e pode mesmo chegar ao topo este domingo.

A partida do Grande Prémio de Itália está marcada para as 14h00 de Portugal.