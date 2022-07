* por Rafael Ferreira

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, irá a acolher testes oficiais de Fórmula 1.

O Maisfutebol apurou que a equipa britânica McLaren irá marcar presença no circuito algarvio nos dias 11, 12, 13, 18 e 19 de julho.

Após o Grande Prémio da Áustria, que decorre no próximo fim-de-semana, a equipa de Lando Norris e Daniel Ricciardo irá viajar para o Algarve, de modo a preparar as últimas provas do calendário mundial antes da pausa de verão.

Esta não é a primeira vez que o AIA recebe treinos oficiais de equipas de Fórmula 1. Em janeiro de 2009, o circuito de Portimão recebeu os testes de inverno da competição.

Em 2020 o campeonato mundial de Fórmula 1 voltou a Portugal, após 24 anos de ausência. O Grande Prémio de Portugal realizou-se nesse ano e no seguinte, com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, a vencer ambas as edições.