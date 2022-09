Nicholas Latifi vai deixar a Williams Racing no final da época, informou a equipa.



O canadiano termina assim um período de dois anos na Williams. O piloto estreou-se pela equipa em 2020, no Grande Prémio da Áustria e disputou, desde então, 55 provas do Campeonato Mundial e conquistou os primeiros pontos na Hungria, em 2021.



A Williams termina a nota a referir que Alex Albon vai continuar na equipa nos próximos anos e que o outro piloto será revelado em tempo oportuno.