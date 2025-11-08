Fórmula 1: Norris garante «pole» e Verstappen parte de 16.º no Brasil
Britânico conclui o dia da melhor forma, após ter vencido a corrida sprint
Britânico conclui o dia da melhor forma, após ter vencido a corrida sprint
Lando Norris continua a realizar um fim de semana exemplar no circuito de Interlagos e, após ter vencido a corrida sprint, garantiu a «pole» para a corrida deste domingo... e com um extra muito importante.
Max Verstappen não conseguiu sair da primeira parte da qualificação e vai partir de 16.º, ou seja, a antepenúltima linha da grelha de partida. De resto, os três primeiros são de equipas diferentes, já que o piloto da McLaren é seguido por Antonelli (Mercedes) e Leclerc (Ferrari), com o seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, a fechar o «top-4».
Destaque também para Bortoleto, que teve um acidente muito feio durante a «sprint» e não realizou qualquer volta ao circuito, já que o carro não estava em condições.
A corrida deste domingo tem início marcado para as 17h e pode ser muito importante para a definição dos primeiros dois lugares do mundial de pilotos, já que Norris (365 pontos) e Piastri (356) estão apenas separados por nove pontos.
Confira aqui a grelha completa para a corrida:
The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ