Lando Norris continua a realizar um fim de semana exemplar no circuito de Interlagos e, após ter vencido a corrida sprint, garantiu a «pole» para a corrida deste domingo... e com um extra muito importante.

Max Verstappen não conseguiu sair da primeira parte da qualificação e vai partir de 16.º, ou seja, a antepenúltima linha da grelha de partida. De resto, os três primeiros são de equipas diferentes, já que o piloto da McLaren é seguido por Antonelli (Mercedes) e Leclerc (Ferrari), com o seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, a fechar o «top-4».

Destaque também para Bortoleto, que teve um acidente muito feio durante a «sprint» e não realizou qualquer volta ao circuito, já que o carro não estava em condições.

A corrida deste domingo tem início marcado para as 17h e pode ser muito importante para a definição dos primeiros dois lugares do mundial de pilotos, já que Norris (365 pontos) e Piastri (356) estão apenas separados por nove pontos.

Confira aqui a grelha completa para a corrida: