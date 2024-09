Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, naquela que foi a terceira vitória da época para o piloto da McLaren.

O britânico partiu da pole position e liderou toda a corrida com uma vantagem confortável sobre o Red Bull de Max Verstappen, segundo classificado e o seu principal rival na luta pelo título.

Na terceira posição ficou o segundo McLaren, de Oscar Piastri: o australiano partiu do quinto lugar, mas aproveitou o bom ritmo do seu monolugar para terminar no pódio, à frente de George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc, o monegasco da Ferrari que subiu quatro posições.

Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas) e Sergio Pérez (Red Bull).

Após esta corrida, Verstappen continua a liderar o campeonato de pilotos, com 331 pontos, contra os 279 de Norris. Leclerc é terceiro, com 245 pontos.