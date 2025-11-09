Lando Norris terminou da melhor forma um fim de semana de sonho no Brasil e venceu o Grande Prémio de São Paulo.

Após ter arrancado da «pole», o piloto inglês perdeu a liderança algumas vezes, mas a vitória nunca esteve verdadeiramente em dúvida e acabou por conseguir completar as 71 voltas ao circuito de Interlagos no lugar mais alto do pódio.

Ainda assim, o principal destaque vai para a recuperação verdadeiramente sensacional de Max Verstappen, que arrancou do pit lane, devido a trocas no seu monolugar, e conseguiu recuperar 16 posições, tendo terminado no «top-3». Pelo meio, Kimi Antonelli ficou no segundo lugar e conseguiu precisamente o segundo pódio da temporada.

Destaque ainda para o abandono de Bortoleto, que voltou a perder o controlo do carro e bater nas escapatórias, à semelhança do que já tinha acontecido na corrida sprint deste sábado. Lewis Hamilton e Charles Leclerc também não terminaram a corrida e a Ferrari teve um domingo para esquecer.

Com este resultado, Lando Norris ampliou a vantagem para Oscar Piastri na liderança do mundial de pilotos, tendo agora 390 pontos, mais 24 do que o australiano (366 pontos). Verstappen segue no terceiro posto, com um total de 341 pontos.

Confira a classificação completa do GP do Brasil: