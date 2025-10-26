Lando Norris (McLaren) completou um fim de semana perfeito e, após ter conseguido a «pole», venceu o Grande Prémio do México, em Fórmula 1.

O britânico teve um bom arranque, chegou a perder o primeiro posto para Leclerc, mas rapidamente o recuperou e de lá nunca mais saiu. Volta após volta, foi colecionando tempos rápidos e uma vantagem confortável para a concorrência, tendo terminado com mais de meio minuto de vantagem para Charles Leclerc (Ferrari), segundo classificado.

RECORDE O FILME DESTE GRANDE PRÉMIO.

A luta pelo segundo posto estava interessante, sobretudo nas últimas voltas, mas o Safety Car virtual, causado por uma saída de pista de Sainz, obrigou Verstappen a abrandar o ritmo e não ultrapassar o monegasco. Assim sendo, o tetracampeão do mundo ficou-se pela terceira posição e reduziu a desvantagem para Piastri na classificação geral.

Além disso, o mundial de pilotos tem um novo líder, precisamente o vencedor deste Grande Prémio do México. Lando Norris conseguiu 25 pontos e tem agora 357, apenas mais um do que o companheiro de equipa, Oscar Piastri (356). No terceiro posto segue Max Verstappen, agora com 321 pontos somados.

Destaque ainda para os abandonos de Lawson, Hulkenberg, Alonso e Sainz, numa corrida que teve Oliver Bearman em grande destaque. O jovem piloto da Haas arrancou da nona posição da grelha e terminou no quarto lugar, à frente de Piastri.

Segue-se o Grande Prémio do Brasil, que decorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro.

Confira o «top-10» deste Grande Prémio: