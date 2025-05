Lando Norris (McLaren) triunfou na corrida sprint do Grande Prémio de Miami, após muita chuva e uma colisão entre Lawson e Alonso que levou os pilotos atrás do «safety car» até à linha de meta.

Kimi Antonelli (Mercedes) arrancou da «pole» depois de uma bela prestação na qualificação de sexta-feira e lá se manteve até ao incidente nas últimas voltas. Hamilton (Ferrari) tinha acabado de ir às boxes colocar pneus macios e aproveitou para chegar até ao «top-3», apenas atrás da dupla da McLaren.

Destaque para uma penalização de dez segundos atribuída a Max Verstappen (Red Bull), depois de uma saída imprudente das boxes, que levou à colisão com Antonelli. O tetracampeão do mundo acabou por ficar fora dos oito primeiros e não somou qualquer ponto na corrida. Além disso, Charles Leclerc não participou na «sprint», após ter sofrido um incidente durante a segunda sessão de treinos livres.

Piastri mantém assim a liderança do mundial de pilotos, com 106 pontos, mais nove do que o seu colega de equipa, Lando Norris, que amealhou até ao momento 97.

Mais logo, a partir das 21h, os pilotos regressam ao circuito de Miami para a qualificação da corrida principal, que acontece este domingo.