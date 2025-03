Max Verstappen vai somar o quinto título consecutivo e fazer algo que só o lendário Michael Schumacher conseguiu na história da Fórmula 1?

Conseguirá a McLaren voltar a conquistar o título de pilotos depois da vitória no campeonato de construtores em 2024?

Está Lando Norris pronto para ser campeão?

Irá Lewis Hamilton conquistar um inédito oitavo título da carreira e voltar a tornar a Ferrari uma equipa campeã quase 20 anos depois?

São perguntas que começam a ser respondidas já neste fim de semana, quando a temporada de 2025 de Fórmula 1 arrancar em Melbourne, Austrália.

Mas, para já, o Maisfutebol esteve à conversa com João Carlos Costa, que segue a competição há mais de 50 anos, vai comentar a época de 2025 na DAZN e guiou-nos pelo que é possível esperar desta última época antes de uma radical mudança nos regulamentos. «O primeiro Grande Prémio de que me lembro verdadeiramente de ter assistido todo foi o Grande Prémio do Mónaco de 1971», recorda quem em 1991 foi pela primeira vez enviado especial do Autosport para cobrir a competição e depois disso comentou ou narrou a Fórmula 1 na RTP, Eurosport, Sport TV e DAZN, onde poderá acompanhar toda a temporada.

LEIA O GUIA PARA A TEMPORADA DE 2025 NO DOSSIER ESPECIAL DO MAISFUTEBOL