Óscar Piastri, da McLaren, venceu o GP da Hungria, na tarde deste domingo. A corrida foi liderada pelos pilotos da McLaren, Óscar Piastri e Lando Norris, que conseguiram o primeiro one-two em três anos. «Foi complicado no final, mas pus-me numa boa posição no início», disse o homem que partiu da segunda posição na grelha de partida.

Dois colegas que mais pareciam rivais, pois a McLaren pediu repetidamente a Norris que deixasse Piastri retomar o primeiro lugar, após paragens nas boxes, mas isso só aconteceu na volta 68.

«Digam-lhe para me apanhar», disse Norris à McLaren através da rádio, em relação ao colega. Nesse momento, na volta 62, Piastri estava a mais de cinco segundos de distância. Norris revelava algum individualismo e o engenheiro fez questão de lhe dizer isso. Piastri conseguiu a primeira vitória em Grandes Prémios e tornou-se o primeiro piloto nascido neste século (2001) a fazê-lo.

Foi também uma corrida infeliz para Max Verstappen, quinto classificado, que se queixou várias vezes dos pneus. O neerlandês teve um duelo aguerrido com Lewis Hamilton, na volta 35, em que o piloto da Red Bull ultrapassou brevemente o da Mercedes mas acabou por sair de pista e voltar ao quarto lugar.

A picardia entre os dois originou um choque, no final da corrida, em que Verstappen saiu brevemente da pista mas continuou.

Na classificação do Mundial de pilotos, continua Max Verstappen em primeiro, com 265 pontos, Lando Norris, com 189 e Charles Leclerc, somando 162. Eis os dez primeiros classificados da corrida: