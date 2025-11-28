Oscar Piastri garantiu esta sexta-feira a pole-position para a corrida Sprint do Grande Prémio do Qatar que vai decorrer este sábado no circuito de Lusail.

George Russell esteve muito perto de garantir o primeiro lugar, mas foi ultrapassado pelo piloto australiano da McLaren, que garantiu o primeiro lugar com o tempo de 1min20s055.

Lando Norris, que está muito próximo de confirmar o título mundial, parte da terceira posição, enquanto Max Verstappen, que soma os mesmos pontos do que Piastri, no segundo lugar da classificação geral, vai partir apenas do sexto lugar, ainda atrás de Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.