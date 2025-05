Oscar Piastri foi mais rápido do que a concorrência em ambas as sessões de treinos no Grande Prémio de Emilia-Romagna, realizadas esta sexta-feira.

O piloto da McLaren, líder do mundial de pilotos, terminou à frente do colega de equipa, Lando Norris, nas duas sessões, com o tempo mais rápido de 1m15.293s. Verstappen esteve ausente dos primeiros treinos, tendo sido substituído por Franz Hermann, mas marcou presença na segunda sessão, ainda que tenha ficado na quinta posição.

Veja aqui a classificação dos segundos treinos livres:

Os pilotos preparam-se agora para a qualificação, que acontece este sábado, e para a corrida de domingo, com início às 14h, num total de 63 voltas ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari.