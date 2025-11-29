Fórmula 1: Piastri vence «Sprint» e ganha dois pontos a Norris
Max Verstappen ficou em quarto, atrás do piloto britânico da McLaren
Oscar Piastri venceu, pela terceira vez, a corrida Sprint do Grande Prémio do Qatar e, desta forma, ganhou mais dois pontos a Lando Norris na classificação geral, ficando a 22 pontos do piloto britânico quando faltam apenas duas corridas para o final da temporada.
O piloto australiano saiu da pole position, arrancou muito bem, resistindo ao ataque de George Russell, para depois conquistar uma distância de conforto que lhe permitiu gerir as 19 voltas com alguma tranquilidade.
Job done for Oscar 💪— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
Eight points in the bag 👏#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/q9EiWUE8T3
Mais emoção nas restantes posições, com destaque para o arranque de Max Verstappen que ganhou, desde logo, duas posições, para se colar na traseira de Lando Norris na luta pelo terceiro lugar, com o piloto britânico também muito perto de Russell.
Mais abaixo, Yuki Tsunoda até estava a fazer uma boa corrida, mas acabou por ser penalizado depois de ultrapassar os limites de pista, enquanto, mais abaixo, assistimos a uma animada disputa entre Alonso, Lawson e Leclerc. Lewis Hamilton, que partiu das boxes, depois de alterar o seu carro, conseguiu apenas ultrapassar os dois carros da Altice.
Piastri recupera, assim, dois pontos a Norris que, apesar de tudo, pode sagrar-se campeão já este domingo, no Grande Prémio que está marcado este domingo. O piloto australiano descola ainda Max Verstappen, ficando agora com mais três pontos do que o neerlandês na geral.
Our points scorers in #F1Sprint 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/PySGdZR5UF— Formula 1 (@F1) November 29, 2025