A Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira que prolongou o contrato com o Autódromo Nazionale Monza, que terminava em 2025, por mais seis temporadas, até 2031.

Um acordo que se segue às melhorias significativas que foram feitas no histórico circuito italiano antes do Grande Prémio de 2024, num fim de semana que contou com 335 mil espectadores a assistir à vitória do Ferrari de Charles Leclerc.

Construído em 1922, o circuito de Monza, também conhecido como o Templo da Velocidade, tem recebido um Grande Prémio, de forma anual, desde 1950, com exceção do ano de 1980, em que o autódromo esteve fechado também para obras de renovação.

Em 2020, Monza, com um circuito de 5,8 quilómetros, registou a volta mais rápida de sempre em Fórmula 1, em termos de velocidade média, com Lewis Hamilton a conquistar a pole position com um tempo de 1m18,.887s, a uma velocidade média de 264.362 km/h.

Dos pilotos que estão em atividade, cinco já venceram em Monza – Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Max Verstappen – além de figuras históricas como Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Sir Stirling Moss, Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna e Michael Schumacher que também venceram no Templo da Velocidade.