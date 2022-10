Daniel Ricciardo, de saída da McLaren, anunciou que não vai definitivamente correr em 2023, mas tenciona regressar à Fórmula 1 em 2024. O piloto australiano, de 33 anos, viu as últimas portas fecharem-se com os ingressos de Pierre Gasly na Alpine e de Nyck de Vries na Alpha Tauri e vai ficar fora da grelha de partida, pela primeira vez, desde 2011.

«Acho que essa é a realidade: não estarei na grelha em 2023. Vou tentar preparar-me para 2024. É como carregar no botão de pausa por um tempo. Embora possa parecer divertido correr noutra disciplina, mentalmente ainda não cheguei lá. Ainda estou tão focado (na Fórmula 1), mas acho que um período sem vaga vai fazer-me bem», destacou o piloto à margem do Grande Prémio do Japão.

A McLaren já tinha anunciado que não ia contar com Ricciardo para a próxima época, de forma a promover Oscar Piastri. O piloto australiano acumulou oito vitórias num total de 227 corridas disputadas, mas na McLaren somou apenas um triunfo, no Grande Prémio de Itália, em 2021, e esta época soma apenas 29 pontos.