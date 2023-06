O circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, recebe este domingo o Grande Prémio do Canadá, a nona prova do Mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen, líder do campeonato de pilotos, garantiu a pole position numa qualificação à chuva e vai sair do primeiro lugar, com a companhia de Fernando Alonso. Lewis Hamilton sai do terceiro posto.

A corrida tem início às 19h00 e pode acompanhá-la aqui, no Maisfutebol.