A Toyota está de regresso à Fórmula 1 através de uma parceria técnica com a Haas F1 anunciada esta sexta-feira e que entra imediatamente em vigor.

A marca japonesa estava ausente do grande circo da Fórmula 1 desde 2009, depois de ter acumulado oito temporadas sucessivas como um dos fornecedores de motores, somando um total de treze pódios e o registo de um quarto lugar no Mundial de construtores.

A parceria entre a Haas e Toyota Gazoo Racing tem como objetivos imediatos «a partilha de experiência e conhecimento, bem como o fornecimento de recursos».

Apesar do acordo com a Toyota, a equipa norte-americana vai continuar a correr com motor Ferrari, a marca italiana com quem colabora desde que chegou à Fórmula 1, em 2016.

