Max Verstappen cumprirá trabalho comunitário por linguagem imprópria durante a conferência de antevisão ao Grande Prémio de Singapura.

O tricampeão mundial de Fórmula 1 é o primeiro sancionado após o aviso do presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Ben Sulayem, de que estes casos seriam punidos.

Na quinta-feira, Verstappen referiu-se ao monolugar da Red Bull utilizando vernáculo, pelo que, esta sexta-feira, teve de se justificar perante os comissários.

«Os comissários analisaram a transcrição da conferência de imprensa e Max Verstappen utilizou linguagem (…) grosseira e brusca, o que poderá ofender», lê-se no comunicado da FIA.

Esta é a segunda vez que o piloto neerlandês é sancionado com trabalho comunitário, depois de 2018, aquando de um incidente com Esteban Ocon no final do Grande Prémio do Brasil.