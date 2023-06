Max Verstappen vai sair da pole position no Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, depois de ter ficado em primeiro lugar numa qualificação marcada pela chuva.

O piloto neerlandês da Red Bull, atual bicampeão do mundo, foi alheio aos problemas que o piso molhado foi causando a muitos outros pilotos e assinou o melhor tempo da Q3 em 1:25.858m, à frente de um surpreendente Nico Hulkenberg, da Haas, e de Fernando Alonso, da Alpine.

Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) e Alex Albon (Williams) compõem o restante top dez da grelha de partida.

O Grande Prémio do Canadá tem início este domingo às 19h00.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen takes pole with Haas' Nico Hulkenberg alongside him on the front row! 🤩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/X02orJEn6X