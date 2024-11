Max Verstappen reforçou este domingo a candidatura ao título mundial de Fórmula 1 ao vencer um Grande Prémio do Brasil recheado de peripécias, do princípio ao fim. O piloto neerlandês, que já não vencia há dez corridas, partiu do 17.º lugar, mas foi bafejado pela sorte e pela boa gestão da sua equipa para chegar ao primeiro lugar, enquanto Lando Norris, que partiu da pole position, deitou tudo a perder depois de uma bandeira vermelha que virou a corrida de pernas para o ar.

O FILME DA CORRIDA

Um Grande Prémio que terminou com a Alpine em festa, uma vez que contou, pela primeira vez, com dois pilotos no pódio, Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Uma corrida que, depois de uma qualificação já muito atribulada, contou com um primeiro incidente logo na volta de aquecimento, com Lance Stroll a perder o controlo do carro e a ficar atravessado no meio da pista. Um acidente que ditou, desde logo, uma nova partida e, no arranque, foi George Russell que saiu no primeiro lugar à frente de Lando Norris.

Lá mais atrás, Max Verstappen começava a recuperar posições, chegando, logo nas primeira voltas, ao décimo lugar, mas a perder tempo para os carros da frente. Uma corrida que estava a ter piões e despistes quase em todas as voltas. Sergio Pérez fez um pião, Lewis Hamilton saiu fora da pista e Hukenberg também perdeu o controlo do seu carro.

Numa altura em que a chuva começava a aumentar de intensidade, Russell e Norris, na frente da corrida, decidiram ir às boxes mudar de pneus. Foi aqui que a corrida começou a decidir-se. Ocon assumiu a liderança, perseguido por Leclerc e, logo a seguir, já estava Verstappen no terceiro lugar. Norris ainda ultrapassou Russel no regresso à pista, mas logo a seguir o safety car entrou em pista, devido à muita chuva que estava a cair.

Mesmo com o safety car em pista, prosseguiram os acidentes, com Colapinto a também abandonar, depois de perder o controlo do carro numa curva. Um acidente que levou a organização a mostrar bandeira vermelha, devido os destroços do carro do piloto argentino. A corrida muda por completo a partir daqui.

Ocon, Verstappen e Gasly ainda não tinham mudado de pneus e acabaram por ser os grandes beneficiados com esta paragem quando estavam concluídas apenas 33 voltas e faltavam outras 36.

A corrida foi retomada com todos os carros com pneus intermédios, Ocon saiu na frente, perseguido por Vertsappen, enquanto Norris voltava a perder um lugar para Russel, antes de nova interrupção, desta vez, provocada por um despiste de Carlos Sainz. O safety car voltou a entrar em pista e, quando saiu, Verstappen ultrapassou Ocon, enquanto lando Norris, com uma curva mais larga, caía para o sétimo lugar.

Verstappen voltou às vitórias de forma imperial 🤯

De P17 a P1 com chuva, Max voltou a mostrar o porquê de campeão do mundo 🤩#sporttvportugal #F1nasporttv #F1 #Verstappen #SaoPauloGP #BetanoF1 pic.twitter.com/D2MdSEx2j2 — sport tv (@sporttvportugal) November 3, 2024

A partir daqui, Verstappen, sem ninguém pela frente, começou a voar, somando 17 voltas mais rápidas, ganhando tempo a toda a gente, enquanto Norris ficava perdido no trânsito, travado por Leclerc na luta pelo quinto lugar.

Verstappen ganhou, assim, mais 18 pontos ao britânico Lando Norris (acrescentando um ponto pela volta mais rápida), que largou da pole position e terminou no sexto lugar. Na classificação geral, o piloto da Red Bull passa a contar 393 pontos, contra os 331 do rival inglês.