«Dobradinha» da Red Bull no Grande Prémio da Bélgica, 14.ª prova do Mundial de Fórmula 1, depois de uma espetacular recuperação de Max Verstappen do 14.º posto até ao primeiro lugar, seguido pelo companheiro de equipa Sergio Perez. Carlos Sainz partiu da pole position, chegou a rodar em primeiro, mas perdeu a liderança na primeira ida às boxes e acabou a corrida a defender o terceiro lugar. Pior sorte teve Lewis Hamilton que abandonou na primeira volta e acabou insultado por Fernando Alonso.

A CORRIDA AO MINUTO

Os Red Bulls voltaram a demonstrar que estão muito acima dos rivais, com Verstappen a contrariar a forte penalização de que foi alvo na qualificação e a sair do 14.º lugar, para chegar ao primeiro em três tempos. Sergio Perez não arrancou bem na corrida, mas também acabou tranquilamente no segundo lugar a ganhar tempo a Carlos Sainz e aos restantes adversários.

O piloto neerlandês acabou por ser beneficiado pelo erro de Lewis Hamilton que, logo na primeira curva, bateu em Alonso, ficou com o carro danificado e obrigou à entrada do safety car, que permitiu ao piloto da Red Bull ultrapassar quase metade dos adversários que tinha pela frente. Um acidente que levou Alonso, indignado, a chamar «idiota» a Hamilton, dizendo, em conversa com a sua equipa, que o piloto britânico «só sabe conduzir quando está em primeiro».

Uma partida atribulada que obrigou ainda o aniversariante Valtteri Bottas [33 anos] a também abandonar, depois de um peão de Nicholas Latifi, também na primeira volta. Carlos Sainz saiu na frente e até ganhou vantagem, com Perez a recuperar os lugares que perdeu no arranque e Verstappen, como já dissemos, a recuperar mais atrás. Charles Leclerc, que também partiu do fundo da grelha, aproveitou a entrada do safety car para mudar de pneus e também teve muitos carros para ultrapassar num início atribulado na corrida.

A verdade é que Max Vertappen, nesta altura, ganhava mais do que uma posição por volta, rodando mais rápido do que toda a gente. Em três tempos, Verstappen estava em terceiro, apenas atrás de Sainz e Perez, mas não demorou a chegar à liderança. O piloto da Ferrari foi às boxes e o companheiro de equipa foi alvo fácil. Sainz ainda voltou à liderança, quando Verstappen foi às boxes, mas por muito pouco tempo. O piloto neerlandês passou mais uma vez pelo espanhol a voar e não mais largou a liderança, aumentado a vantagem para os Ferrari em quase todos os sectores.

Mesmo Sergio Perez não teve dificuldade em chegar e a reforçar o segundo lugar, ganhando também tempo aos dois Ferraris que acabaram a corrida sob tremenda pressão. Carlos Sainz a defender-se dos ataques constantes de George Russell, terminado com uma curta vantagem de pouco mais de dois segundos. Charles Leclerc, por seu lado, ainda arriscou uma ida às boxes, a três voltas do fim, à procura de conseguir a melhor volta da corrida com pneus novos, mas acabou por perdeu o quinto lugar para Fernando Alonso, não conseguindo melhor que a melhor volta em termos pessoais.

Max Verstappen consegue, assim, pela segunda vez esta época, somar três vitórias consecutivas e aumenta a vantagem, no Mundial de pilotos, chegando aos 284 pontos, quase mais uma centena do que Sergio Perez (191) e Charles Leclerc (186).