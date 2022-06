Max Verstappen voltou a ser o mias rápido na segunda sessão de treinos livres, em Montreal, para o Grande Prémio do Canadá, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1 marcada para o próximo domingo.

O piloto neerlandês da Red Bull, que já tinha sido o mais rápido na primeira sessão, melhorou a sua marca e mais de um segundo e conseguiu a volta mais rápida do circuito, destacando-se à frente dos Ferrari de Charles Leclerc (+ 0’0’’81) e Carlos Sainz (+ 0’225).

Sergio Perez, companheiro de equipa de Verstappen, que tinha conseguido o quarto melhor tempo na primeira sessão, não foi agora além do 11.º lugar.

Sebastian Vettel somou o quarto melhor tempo, enquanto o espanhol Fernando Alonso ficou em quinto.

Lewis Hamilton, por seu lado, voltou a desiludir, com um modesto 13.º tempo, ainda assim melhor do que o Alfa Romeo de Valtteri Bottas que não saiu das boxes devido a um problema de electrónica.

A terceira e última sessão de treinos livres, está marcada para as 18h00 deste sábado e, pouco depois, vai realizar-se a qualificação que vai definir a grelha de partida para o Grande Prémio do Canadá.

