O piloto chinês Zhou Guanyu publicou nesta segunda-feira uma mensagem a tranquilizar os adeptos de Fórmula 1, um dia após o aparatoso acidente que protagonizou em Silverstone.

Zhou capotou logo na primeira curva do Grande Prémio britânico e deixou todos os que estavam a assistir à corrida em sobressalto perante o que podia ter sido uma tragédia, mas que os elementos de segurança dos novos carros Fórmula 1 permitiram evitar.

«Obrigado a todos pelas mensagens. Quero agradecer aos comissários de pista e à equipa médica de Silverstone, que foram realmente fantásticos», começou por escrever.

«Estou mais ansioso do que nunca para voltar às pistas. Vemo-nos na Áustria», acrescentou.

Hi everyone! Thank you all for the kind messages. I want to thank the marshals and the medical team at Silverstone, they were really fantastic. I’m keener than ever to get back on track, see you guys in Austria!