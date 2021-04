Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1, da Ferrari, recebeu uma bela renda do construtor italiano. A famosa marca de carros desportivos ofereceu ao piloto francês, nada menos, do que o SF90 com o qual Leclerc venceu o Grande Prémio de Monza, em 2019.

O próprio piloto revelou o presente que recebeu da Ferrari publicando numa sua conta pessoal no Instagram duas fotografias. A primeira mostrava o carro, coberto por um pano, ainda no interior do camião que o transportou. A segunda já revelava o SF 90, destapado, e arrumado na garagem.

Uma prenda «especial» a assinalar os 23 anos do piloto e os 90 da Ferrari. O SF90 que agora está na garagem de Leclerc é o mesmo com que o piloto venceu em Monza, em 2019, naquela que foi a sua segunda vitória na Fórmula 1, depois de ter vencido a corrida anterior, em Spa, na Bélgica. Estas são, aliás, as duas únicas vitórias de Leclerc na Fórmula 1.