Lando Norris voltou a surpreender os fãs da Fórmula 1, ao apresentar mais um capacete personalizado, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve.

Para assinalar a prova em Portugal, o piloto britânico recorreu a um objeto característico do país e corre no traçado algarvio com um desenho inspirado na figura do Galo de Barcelos.

Na primeira sessão de treinos livres do dia, o piloto da McLaren foi o 12.º mais rápido. Veja as fotos do capacete na galeria associada.