Max Verstappen já está em Kigali, capital do Ruanda, onde vai receber o troféu de campeão do mundo de Fórmula 1 e onde também já está a fazer serviço comunitário, como castigo pelos palavrões a que recorreu, numa conferência de imprensa, para descrever o comportamento do próprio carro, no final do Grande Prémio de Singapura.

O piloto neerlandês, acompanhado por Gabriel Bortoleto, o vencedor da Fórmula 2, foi visitar um grupo de jovens empreendedores ruandeses que estão a construir um protótipo todo-terreno, de baixo custo, num projeto subsidiado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em conjugação com a Rwanda Automobile Club.

O tetracampeão do mundo procurou inspirar os jovens ruandeses a alcançarem sucesso, numa altura em que o país africano está determinado em apostar na Fórmula 1.

Segundo as autoridades do país, há um projeto para a construção de um circuito, desenhado pelo antigo piloto Alex Wurtz, nos arredores de Kigali, e já haverá conversações com a FIA para, no futuro, integrar o país no circuito mundial.

A cerimónia de entrega dos prémios de Fórmula 1, no final de cada época, costumava-se realizar, por tradição, em Paris, mas já na época passada, realizou-se em Baku, no Azerbaijão, e agora vai realizar-se no Ruanda, um país que está empenhado em fazer chegar a Fórmula 1 a África.