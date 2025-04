À procura de chegar ao pentacampeonato, algo apenas conseguido por Michael Schumacher, Verstappen não está a ter o melhor dos arranques na época e ocupa neste momento a terceira posição do mundial de pilotos, atrás de Oscar Piastri e Lando Norris.

Ora, o futuro do neerlandês na Red Bull tem sido muito debatido e há mesmo quem o aponte à Aston Martin ou até mesmo à Mercedes. Na antevisão ao Grande Prémio da Arábia Saudita, o piloto abordou o tema, admitiu que não tem o carro mais rápido da grelha e mostrou-se «relaxado» quanto a toda a situação.

«Muitas pessoas estão a falar sobre isso (futuro na Red Bull), menos eu. Como já tinha dito, só me quero concentrar no carro e trabalhar com as pessoas da equipa. É a única coisa em que penso na Fórmula 1, neste momento. Estou muito relaxado», referiu.

«Atualmente, não somos os mais rápidos, então é difícil lutar pelo campeonato, mas é um longo caminho. No ano passado, tudo parecia ótimo e todos sabemos como acabou a temporada. Agora é divertido, de certa forma, encarar os desafios que existem e tentar melhorar a situação», acrescentou.