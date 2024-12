Lando Norris vai partir da pole position no Grande Prémio de Abu Dhabi, 24.ª e última prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto britânico liderou o domínio da McLaren, que reservou os dois primeiros lugares da grelha de partida, já que Oscar Piastri foi o segundo mais rápido a 209 milésimos de Norris.

Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro mais veloz da Q3, a 0.229 segundos e terá ao lado dele o surpreendente Nico Hulkenberg, da Haas, que superou o já tetracampeão mundial Max Verstappen, que não foi além do quinto tempo.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



TOP 10

Norris

Piastri

Sainz

Hulkenberg 💪

Verstappen

Gasly

Russell

Alonso

Bottas

Perez #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/J53MqEGD3W — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Charles Leclerc, que teria de cumprir uma penalização de dez lugares na grelha devido à troca da bateria, até obteve o melhor tempo na anterior Q2, mas teve a volta apagada por exceder os limites de pista logo na curva 1. Assim, o piloto da Ferrari vai partir da última linha da grelha (19.º, a manter-se a ordem expectável) na corrida de domingo, para a qual a McLaren é ainda mais favorita para a conquista do Mundial de Construtores.

A McLaren lidera o Mundial de Construtores com 640 pontos, mais 19 do que a Ferrari. Em aberto está ainda atribuição do segundo lugar do Mundial de Pilotos, mas também aí a equipa britânica está em vantagem, já que Lando Norris tem 349 pontos, mais oito do que Leclerc.