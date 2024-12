Lewis Hamilton prepara-se para realizar a última corrida ao serviço da Mercedes, no Grande Prémio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2024.

Sete vezes campeão do mundo, o britânico vai mudar-se para a Ferrari no próximo ano, colocando um ponto final numa ligação que dura desde 2014. A poucas horas do arranque de mais um fim-de-semana, Hamilton admitiu que todo o processo foi difícil de gerir, não só para fora, como para dentro da equipa.

«Antecipei que a mudança fosse difícil, mas subestimei por completo a dificuldade que foi. A revelação da mudança foi uma "nódoa" no relacionamento com as pessoas logo ao início demorou até ser ultrapassado», começou por referir.

«Todos já viram o melhor e o pior de mim, não vou pedir desculpa por nenhum dos dois, pois sou humano e nem sempre acerto. Este ano foi um dos piores em termos de controlo emocional da minha carreira, mas espero que os momentos positivos superem os menos bons e a forma como lidei com a situação», acrescentou o piloto.

Recorde-se que Lewis Hamilton conquistou seis títulos mundiais ao serviço da Mercedes, sendo que a parceria entre ambos é a mais bem-sucedida na história da modalidade. Ao todo acumulou 78 «poles» e 84 vitórias em Grandes Prémios.