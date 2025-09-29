O mundo da Fórmula 1 está de luto pela morte de Roscoe, o melhor amigo de quatro patas de Lewis Hamilton.

A notícia foi divulgada pelo próprio piloto através das redes sociais, três dias após ter informado os fãs de que o seu cão teria apanhado uma pneumonia e estava, por isso, internado no hospital. Roscoe tinha 12 anos e era uma figura muito acarinhada pelos adeptos, sobretudo quando acompanhava o sete vezes campeão do mundo pelo paddock.

«Após quatro dias a lutar com todas as forças, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Sinto-me honrado por ter partilhado a minha vida com uma alma tão bonita, um anjo e um verdadeiro amigo. Ele morreu na noite de domingo, nos meus braços», pode ler-se.

«Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei e vou guardar para sempre as memórias que criámos juntos. Passar por isto foi uma das experiências mais dolorosas e sinto uma profunda ligação com todas as pessoas que já viveram a perda de um animal de estimação querido. Embora tenha sido muito difícil, tê-lo foi uma das partes mais bonitas da vida, amar tão profundamente e ser amado em troca.»

Veja a mensagem deixada por Lewis Hamilton: