Ao longo da carreira, Max Verstappen já foi diversas vezes associado a uma possível mudança para a Ferrari, mas a chegada de Lewis Hamilton à equipa italiana arrefeceu esses rumores.

Na semana que antecede o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, o piloto da Red Bull foi novamente questionado sobre a possibilidade de um dia correr pela equipa de Maranello que, historicamente, todos os pilotos desejam representar.

«Para mim, neste momento, não está no horizonte. Eles já têm dois pilotos sob contrato para o próximo ano, então não há discussão. Mas quem sabe? Eu nem sei por mais quanto tempo vou correr na Fórmula 1, por isso há muitas incógnitas também», afirmou Max Verstappen, citado pela Gazzetta dello Sport.

«Se eu um dia for para lá, não será apenas para pilotar um Ferrari, mas porque vejo uma oportunidade de vencer», acrescentou.

Sobre Lewis Hamilton, que não está a ter um primeiro ano fácil na Ferrari, com prestações abaixo do esperado, o piloto neerlandês defendeu o seu rival.

«O Lewis juntou-se a uma equipa com um piloto forte como é o Leclerc. Chegar imediatamente a uma equipa e vencer o companheiro de equipa já bem familiarizado com a equipa e que sabe falar o idioma (italiano), nunca é fácil. Além disso, a grandeza da Ferrari faz com que os seus pilotos sejam mais falados.»

Depois de ter conquistado o Mundial de pilotos nos últimos quatro anos pela Red Bull, a equipa austríaca não se tem mostrado tão competitiva este ano face ao domínio da McLaren e o piloto neerlandês mostra-se, de alguma forma, resignado.

«Preferiria estar na luta pelo título, mas faz parte da vida. Eu sabia que épocas menos competitivas poderiam vir. Estava preparado para este momento. É importante trabalharmos em conjunto na equipa e entender os pontos fracos. Não é fácil ir para a pista sabendo que é difícil vencer, mas muitos pilotos na Fórmula 1 estão nessa condição. Poucos realmente conseguem vencer corridas. Eu ganhei muitas e isso ajuda a colocar tudo em perspetiva», concluiu.