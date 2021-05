Promessa feita, promessa cumprida.

Romain Grosjean vai pilotar o W10 com que Lewis Hamilton se sagrou campeão do mundo na época passada, num teste especialmente organizado no circuito Paul Richard, em França, no próximo dia 29 de junho.

Aquando do dramático acidente de Grosjean no Grande Prémio do Bahrain na temporada de 2020, que viria a ser o último do piloto francês na Fórmula 1 e ao serviço da Haas, Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, prometeu que daria oportunidade a Grosjean de pilotar um dos carros da atual campeã de construtores. E Wolff cumpriu.

Assim, a última memória de Romain Grosjean num carro de Fórmula 1 não será a daquele brutal acidente, que quase lhe tirou a vida. Esta temporada, o piloto de 35 anos está a competir no IndyCar series, pela Dale Coyne Racing.