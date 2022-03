Mick Schumacher deixou uma mensagem tranquilizante algumas horas após o violento acidente na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita.

«Só queria dizer que estou bem. Obrigado pelas mensagens gentis. O carro estava ótimo, vamos voltar mais fortes», reagiu o piloto alemão da Haas.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN