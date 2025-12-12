Lando Norris recebeu o troféu de campeão do mundo de pilotos, esta sexta-feira, na gala organizada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). O britânico fez-se acompanhar pela namorada, Margarida Corceiro, e juntos brilharam na cerimónia organizada pelo organismo, no fim de cada temporada.

Com os restantes membros da equipa da McLaren em palco, aproveitou para deixar elogios ao trabalho da equipa, sobretudo a Oscar Piastri que, nas palavras de Norris, o ajudou a evoluir como piloto nos últimos anos. Num tom mais descontraído, houve até espaço para recordar os erros cometidos ao longo da época e uma multa pela linguagem pouco «própria» nestes eventos.

«Eu e nós tivemos a nossa dose de erros e outras m***** ao longo da temporada. Posso dizer isto aqui, é ok? Peço desculpa, fui multado. Agora posso pagar a multa», disse o piloto britânico.

«Este é o sonho de muitos pilotos e eu consegui vivê-lo, finalmente. O sonho que tinha desde que era uma criança. Lembro-me de estar na plateia há muitos anos e foi incrível correr contra todos os campeões contra quem corri: Hamilton, Verstappen, Vettel, Alonso... todos pilotos incríveis. O Oscar (Piastri) fez-me evoluir muito nos últimos anos e crescemos enquanto equipa, o que fez com que nos tornássemos bicampeões mundiais de construtores», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Lando Norris: