Lewis Hamilton não é apenas um piloto com qualidades raras.

Sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1 e dono de quase todos os recordes da categoria rainha do automobilismo, o piloto britânico também é «one of a kind» no que às escolhas de vestuário diz respeito.

Nesta quinta-feira, na véspera do arranque dos treinos-livres do «seu» Grande Prémio da Grã-Bretanha, Hamilton chegou ao circuito de Silverstone com uma indumentária... vistosa.

