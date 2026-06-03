A Ferrari anunciou a renovação de «longa duração» com Charles Leclerc. A oficialização do vínculo prolongado surge precisamente na semana de corrida em Mónaco - de onde Leclerc é natural.

O piloto de 28 anos, que é produto da formação da Ferrari, assumiu o volante da Scuderia em 2019 - um ano depois de se ter estreado na Fórmula 1 pela Sauber. Antes, tinha sido campeão da Fórmula 2 em 2017.

Leclerc é já o segundo piloto com mais corridas pela Ferrari, com 155, apenas atrás de Michael Schumacher.

«Não poderia estar mais feliz por continuar esta jornada com a Ferrari. Para mim, eles sempre foram muito mais do que uma simples equipa. É a equipa que amo e com a qual sonho fazer parte desde criança, e depois de todos estes anos, tornou-se uma segunda família. Juntos, partilhámos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipa mais do que nunca e estou profundamente grato por continuarmos a lutar lado a lado pelo nosso objetivo comum de trazer o título mundial de volta a Maranello.»

«Ser piloto da Ferrari é um sonho, mas também é uma responsabilidade que nunca tomo como garantida», atirou.

Charles, pela Ferrari, tem um total de oito vitórias e 52 pódios. Conta, também, com 27 "pole positions" conquistadas.

Na presente temporada ocupa a terceira posição na tabela dos pilotos, com 75 pontos, apenas a trás da dupla da Mercedes - Russel e Antonelli, com 88 e 131 respetivamente.