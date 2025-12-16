Agora sim, é oficial. A Fórmula 1 regressa a Portugal nas temporadas de 2027 e 2028.

Através de um comunicado, a organização confirmou um acordo com o governo português, para a realização de duas corridas no Autódromo Internacional do Algarve.

Recorde-se que a última vez que Portugal participou no Campeonato do Mundo foi durante a pandemia, em 2020 e 2021, sendo Lewis Hamilton o último piloto a vencer no circuito algarvio. O triunfo, de resto, foi histórico para a modalidades, já que o inglês chegou a um número histórico de 92 vitórias na Fórmula 1, ultrapassando o recorde de Schumacher.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

(em atualização)