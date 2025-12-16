Agora sim, é oficial. A Fórmula 1 regressa a Portugal nas temporadas de 2027 e 2028. 

Através de um comunicado, a organização confirmou um acordo com o governo português, para a realização de duas corridas no Autódromo Internacional do Algarve.

Recorde-se que a última vez que Portugal participou no Campeonato do Mundo foi durante a pandemia, em 2020 e 2021, sendo Lewis Hamilton o último piloto a vencer no circuito algarvio. O triunfo, de resto, foi histórico para a modalidades, já que o inglês chegou a um número histórico de 92 vitórias na Fórmula 1, ultrapassando o recorde de Schumacher.

