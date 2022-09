O neerlandês Max Verstappen foi penalizado esta sexta-feira em cinco posições na grelha de partida do Grande Prémio de Itália, que se realiza neste domingo.

A Red Bull, equipa do piloto de 24 anos, trocou o motor de combustão interna (ICE) do RB18, tal como no monologar de Sergio Perez. O mexicano sofre uma penalização de dez lugares.

Também Lewis Hamilton, da Mercedes e Carlos Sainz, da Ferrari trocaram peças nos motores dos seus carros e irão partir do fim da grelha.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Mick Schumacher, da Haas também sofrem penalizações. O finlandês é penalizado em 15 lugares depois da paragem na pista de Zandvoort, no passado fim-de-semana. Mick também vai ser punido, por troca na caixa de velocidades. Resta saber quantos lugares.

Já Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, perdeu dez posições por ter ultrapassado limite de advertências da FIA. Esta sanção foi conhecida imediatamente após o desfecho do Grande Prémio dos Países Baixos, cuja corrida se disputou no passado domingo.