O estado de saúde de Michael Schumacher continua a ser uma incógnita desde o grave acidente que sofreu em 2013, mas uma vão surgindo informações que apontam para um quadro de extrema debilidade: o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 não consegue comunicar.

Filho de Enzo Ferrari, fundador da escuderia italiana, Piero Ferrari abordou esse tema em entrevista à Gazetta dello Sport.

«Tive o prazer de ter o Schumacher como convidado em minha casa e de beber uma garrafa de vinho tinto com ele: ele gostava muito desses momentos de intimidade e tranquilidade. Era uma pessoa simples, clara, com uma personalidade muito linear», começou por dizer.

«Lamento falar dele como se já estivesse morto: ele não está morto, mas não consegue comunicar», revelou depois.

Piero Ferrari falou ainda sobre Mick Schumacher, filho de Michael, que cumpre o primeiro ano na Fórmula 1, ao serviço da Haas: «Está num carro que já não estava bem em 2020. A Haas está a investir no carro de 2022 e nós, Ferrari, também estamos a ajudar. Esperamos dar-lhe um carro no segundo ano com o qual ele possa demonstrar as suas qualidades.»