David Schumacher, sobrinho do famoso piloto de Fórmula 1 e primo de Mick Schumacher, considera que ser familiar do antigo piloto da Benetton, Ferrari e Mercedes tanto é uma «bênção», como é uma «maldição».

«Não sei como seria se o meu apelido não fosse Schumacher. Cresci assim e habituei-me a isso. Maldição ou bênção? Penso que ambos», começa por dizer o jovem piloto de Fórmula 3, em entrevista ao jornal espanhol Marca, em alusão ao tio que, como se sabe, encontra-se em estado vegetativo desde 2013, depois de um trágico acidente de esqui nos Alpes.

David, que é filho de outro piloto, Ralf Schumacher, irmão de Michael, conta que tem gerido bem o peso que o nome da família acarreta. «Desde que estou a conduzir na Fórmula 3, quase ninguém me reconhece e posso viver a minha vida da forma que eu quero. Tenho paz e sossego, posso ir almoçar normalmente», explica.

David tem o sonho de seguir as pisadas do primo Mick, filho de Michael Schumacher, que já está no patamar mais alto do automobilismo, a Fórmula 1, ao serviço da equipa Haas. «Gostaria de ascender» para defrontar o primo que com mantém «uma boa relação», mas tem consciência de que, primeiro, tem de provar o seu «valor» na Fórmula 3 onde compete na Trident Rancing (atual 11.º classificado).