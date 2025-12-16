O Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve congratularam-se com o anúncio oficial do regresso a Portugal do Grande Prémio de Fórmula 1, afirmando que representa «um renovado voto de confiança internacional na capacidade organizativa do país». Uma competição que pode dar um novo impulso a toda a região, sobretudo, na época baixa.

Portugal volta, assim, a integrar o Mundial de Fórmula 1, por dois anos seguidos, em 2027 e 2028, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Em comunicado, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve referem que «esta decisão, aguardada com expectativa, concretiza o esforço conjunto de uma task force nacional que, ao longo dos últimos meses, integrou o Governo de Portugal, o promotor Parkalgar, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve».

Para as duas entidades, a confirmação de Portugal no calendário mundial de Fórmula 1 traduz um renovado voto de confiança internacional na capacidade organizativa do país e excelência do autódromo de Portimão.

Durante o contexto pandémico, em 2020 e 2021, AIA desempenhou um papel determinante ao garantir a continuidade do campeonato, constituindo um verdadeiro caso de sucesso para Portugal.

Neste período, registou-se um elevado retorno económico e promocional associado ao evento, estimando-se que o impacto tenha atingido cerca de 100 milhões de euros por cada Grande Prémio e um reforço do destino enquanto palco global com 827 milhões de fãs em todo o mundo e 70 milhões de espetadores por corrida.

Desta forma, a confirmação das edições de 2027 e 2028 leva o Turismo de Portugal e Turismo do Algarve a anteciparem um impacto económico e retorno mediático superiores aos de 2020 e 2021.

«O regresso da Fórmula 1 a Portugal em 2027 e 2028 confirma o reconhecimento crescente do país como destino de referência para eventos de nível mundial e está plenamente alinhado com a estratégia do Governo para o setor do turismo e para a economia nacional», afirma no comunicado o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

Já o Presidente do Turismo de Portugal destaca no mesmo comunicado que «a Fórmula 1 volta a colocar Portugal no centro das atenções globais, reforçando a imagem do país como um destino vibrante, moderno e capaz de acolher eventos de escala mundial».

«O regresso da Fórmula 1 a Portimão é uma excelente notícia para o Algarve e para Portugal. Confirma a visão estratégica que temos defendido para o Autódromo Internacional do Algarve e para o reforço da projeção internacional do destino», rematou o Presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, citado no mesmo comunicado.

Fórmula 1 pode dar novo impulso ao Algarve na época baixa

O regresso da Fórmula 1 a Portimão irá ter um importante impacto na dinamização do setor turístico no Algarve, sobretudo em época baixa, destacou o presidente da maior associação hoteleira na região.

«O regresso da Fórmula 1 ao Algarve reforça a imagem da região e traz ocupação, normalmente em épocas baixas do turismo», disse à agência Lusa o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Para Hélder Martins, a decisão «demonstra a extraordinária importância do autódromo situado no Algarve na política de eventos internacionais da região», depois de aquela estrutura ter já recebido provas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2020 e 2021.

«A AHETA saúda o governo e o secretário de Estado [do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado] pelo constante apoio nesta política de eventos, onde também se associam a RTA [Região do Turismo do Algarve] e os diferentes parceiros regionais», acrescentou aquele responsável.

O acordo entre o Governo português e os promotores do campeonato foi assinado em Londres, mas a data da realização do Grande Prémio só vai ser conhecida em junho de 2026, quando for definido o calendário do Campeonato do Mundo de 2027, sendo previsível que integre a temporada' europeia, durante a primavera.

Também o presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, congratulou-se com a realização do megaevento, considerando que «contribuirá para uma dinamização adicional da procura turística», indo ao encontro de um dos objetivos estratégicos da região, que passa também pela diversificação da oferta através de segmentos como o turismo desportivo e de eventos.

Recordamos que a Fórmula 1 regressou a Portugal em 2020, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19, para a primeira de duas edições em Portimão, que vai voltar ao Mundial.