Max Verstappen sagrou-se, esta madrugada, campeão mundial de Fórmula 1 pelo segundo ano consecutivo. Após a corrida no Japão, o piloto recordou o ano que viveu e explicou o que significa vencer pela segunda vez seguida.



«É uma loucura. É um misto de emoções. Primeiro, por ter vencido a corrida. Que ano que eu tive até agora, é incrível. É algo que nunca imaginei que acontecesse depois do ano passado. Estou muito agradecido a todos que contribuíram para este sucesso. O trabalho que desenvolvemos com a Honda, de constante melhoria para ganharmos, deixa-me emocionado. Ainda para mais com todas as pessoas aqui a assistirem. Havia um bocadinho de maior pressão, mas uma boa pressão», referiu, citado pelo «The Guardian».



«Acho que o primeiro [título] emociona mais, mas o segundo é ainda mais bonito pela época que eu tive. É algo que deves recordar a ti próprio porque não vives anos como este frequentemente», acrescentou.



O piloto neerlandês da Reb Bull venceu o Grande Prémio do Japão, mas gerou-se uma enorme confusão acerca da conquista do título mundial, visto que só metade da corrida foi disputada. No entanto, foi contabilizado o total de pontos que, somado à penalização de Leclerc, permitiu a Verstappen abrir o champanhe.



«É uma loucura porque não esperava isto quando cruzei a linha da meta. Iríamos receber metade dos pontos? Não fazia ideia de quantos pontos iria receber», disse.