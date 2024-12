Proferir palavrões pode dar azo a fazer trabalho comunitário no Ruanda. Pelo menos foi isso que aconteceu a Max Verstappen, o campeão mundial em Fórmula 1 e grande figura do desporto motorizado.

Após ter dito alguns impropérios durante o GP de Singapura, a FIA, a entidade que regula o Campeonato Mundial de Fórmula 1, anunciou neste domingo à noite que o neerlandês foi punido com trabalho comunitário no âmbito da gala de prémios anuais da FIA, realizada no Ruanda.

«Verstappen vai viajar para a Cerimónia de Entrega de Prémios da FIA, que se realiza no âmbito das Assembleias Gerais na próxima semana em Kigali, no Ruanda, para receber o seu quarto troféu consecutivo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. Durante a sua estadia em Kigali, o piloto irá trabalhar com pilotos juniores no âmbito do programa de desenvolvimento de base organizado pela Clube Automóvel do Ruanda», comunicou a FIA.

«A atividade envolverá um FIA Affordable Cross Car que foi construído localmente no Ruanda pela RAC a partir de projetos fornecidos pela FIA. As plantas do projeto Affordable Cross Car para a categoria de Nível 2 foram entregues à rede mundial de 147 Autoridades Desportivas Nacionais (ASN)», completa a FIA, através das redes sociais.

Max Verstappen ganhou recentemente o quarto título mundial consecutivo no Grande Prémio de Las Vegas.